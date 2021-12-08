Путин впервые прокомментировал "планы" России по вторжению на Украину

Путин впервые прокомментировал "планы" России по вторжению на Украину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва в течение недели предоставит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности в условиях продвижения НАТО на Восток Европы

Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые оценил придуманный Западом новостной тренд о якобы планах вторжения России на Украину. Лидеру государства на сегодняшнем совместном брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом задавали вопросы о вчерашних переговорах с главой США Джо Байденом.

В частности, журналист Андрей Колесников поинтересовался у Путина, собирается все-таки или нет РФ нападать на Незалежную.

"Это вопрос провокационный, Россия проводит миролюбивую политику. Но она в праве обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая моего вчерашнего собеседника, президента США господина Байдена", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить перспектива вступления Украины в Североатлантический блок, т.к. это предполагает размещение на ее территории натовских контингентов и опасного для РФ оружия. Верховный главнокомандующий выразил надежду, что "хотя бы на этот раз" озабоченность российской стороны на Западе услышат.


Президент отметил, что уже сегодня в Польше и Румынии размещены системы ПРО Mk-41, которые также могут появиться в соборной после ее принятия в альянс.

"Ну как же мы не можем об этом не думать?! Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит", – указал Владимир Владимирович.

По его словам, Москва в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности для предметной дискуссии, о чем лидеры договорились в ходе переговоров. Россия свои соображения по этой теме подготовит "буквально в течение нескольких дней", уточнил лидер нации. Он добавил, что встреча с Байденом прошла в открытом и конструктивном ключе.

Ранее в среду, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский попытался прокомментировать прошедшие переговоры лидеров РФ и США на фоне того, что хозяин Овального кабинета позвонит в Киев только завтра. Он назвал эту беседу победой Незалежной.

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость337836
Пожаловаться Ответить
Длинный ответ Путина на вопрос переводится просто, если запад нас не услышит и примет хохлов в НАТО с размещением баз и оружия - Россия свергнет военным путем фашиков в Киеве поставив нормальных людей у власти, вот и все.
Гость337836
Пожаловаться Ответить
Гость337829
плешивый вова жидко бзднул с подливой
Всю Байденовскую подливу схавал? Теперь поблюй здесь пиндосик.
Гость337829
Пожаловаться Ответить
плешивый вова жидко бзднул с подливой
1
новости партнеров

Германия согласилась отказаться от "Северного потока - 2" при определенных условиях - СМИ

Берлин пошел навстречу Белому дому

Санкции и дипломатический кризис: о чем говорил Путин с Байденом по видеосвязи

Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей