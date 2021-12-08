Украинцы простили градоначальнику фальшивые ноты, оценив знание текста

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия сессии городского совета акапельно исполнил гимн Украины. Это случилось после того, как произошел технический сбой и в зале не зазвучала запись главной песни страны.

После недолгой паузы бывший боксер-тяжеловес встал, положил правую руку на сердце и произнес депутатам: "Не будем ждать – все вместе".

Градоначальник с серьезным лицом начал петь, а весь зал встал и подхватил.

В комментариях под соответствующим видео "24 канала" на их странице в ютуб украинцы высоко оценили поступок мэра, заметив, что депутаты как-то слабо его поддержали, ну и традиционно припомнили его знаменитые перлы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Не только лишь все могут исполнить гимн Украины, мало кто это не может", "Ждём, когда Кличко включит боксёра и даст кому-то леща", "ну молоток. Для боксера неплохо поет. Для певца неплохо боксирует", "Молодець: боксер, революціонер, мер, співак ...", "Фальшивит, но за знание слов – однозначно респект. Хоть кто-то из правительства их знает", "Что-то в зале как-то тихонько поют... Не все слова знают?".

Последний раз пан Кличко громко отметился вокальными данными 30 сентября. Тогда экс-спортсмен посетил в ночном клубе концерт группы "Карта мира", взобрался на сцену и пропел хит "Однажды я стану мэром".

