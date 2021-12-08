"В ногу с Россией": эксперт оценил санкции Белоруссии против Запада

"В ногу с Россией": эксперт оценил санкции Белоруссии против Запада
Фото: depositphotos.com
Минск может заняться импортозамещением

После эскалации миграционного кризиса на линии разграничения Белоруссии и Евросоюза западные страны усилили санкционное давление на правительство Александра Лукашенко. Власти РБ ответили на недружественный шаг продовольственным эмбарго. Перспективы этого решения оценил политолог Алексей Дзермант.

По его словам, Белоруссия идет в ногу с Россией, принимая ответные меры на давление Запада. Эксперт уверен, что совокупные экономические потери европейских и американских экспортеров могут превысить десятки миллионов евро, если сложить результаты продовольственных эмбарго, введенных Москвой в 2014 и Минском в 2021 году.

Напомним, Белоруссия ограничила торговлю со странами Евросоюза, Британией, США, Канадой и некоторыми другими государствами. По запретом оказались импортные продукты мясного и растительного происхождения, кондитерская продукция и соль.

Политолог подчеркнул, что республика сама производит мясо и молоко, однако на внутреннем рынке "агрессивную политику" ведут и зарубежные компании, чьи интересы теперь могут пострадать.

Кроме того, аналитик отметил, что российский опыт контрсанкций демонстрирует Белоруссии, что можно заменить импортные товары, повысив их качество и расширив ассортимент продуктов. Он обратил внимание, что Минск может направить экспорт в свободные ниши ЕАЭС.

Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко высмеял продовольственное эмбарго Белоруссии против западных стран. Лидер НАУ заявил, что в ответных санкциях заложена коррупционная составляющая. 

Источник: SB.BY ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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