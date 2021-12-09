В Белоруссии устроили "социалистическое соревнование" по увольнению чиновников

После заявления Александра Лукашенко о том, что в кабинетах власти не должно остаться оппозиционеров, в Белоруссии началась реальная "охота на ведьм". Бывший сотрудник администрации президента РБ Анатолий Котов рассказал, что даже среди политического руководства страны есть противники режима.

"Беспрецедентная кампания чисток, которая скоро догонит сталинские рекорды, показала, что "оппозиционеров" у власти было слишком много", – заявил экс-чиновник.

По его словам, вместо реального поиска противников режима органы власти на местах устроили "социалистическое соревнование", чей список на увольнение длиннее. По итогу сложилось впечатление, что оппозиционеров во власти, действительно, очень много, считает эксперт.

Котов подчеркнул, что у Лукашенко начал бояться "внутренних врагов" после массовых протестов, вспыхнувших летом 2020 года на фоне скандальных президентских выборов. По его мнению, властям есть чего бояться, потому что оппозиционных кандидатов поддержало более полумиллиона человек. Однако есть еще граждане, которые не поставили подписи, но внутренне все равно против режима.

Бывший подчиненный Лукашенко выразил уверенность, что чистки во властных кабинетах Белоруссии продолжатся, что рано или поздно приведет к самоуничтожению системы.

"Нездоровая атмосфера и так присутствует в органах власти, но сейчас ее доводят до абсурда", – отметил Котов.

Напомним, ранее жители Белоруссии пожаловались на массовые увольнения с госпредприятий. По данным оппозиционных СМИ, работы лишились граждане, поддержавшие на выборах противников Лукашенко. Сокращенные сотрудники не исключили, что списки заранее были спущены из КГБ РБ.