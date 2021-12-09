В Белом доме думают над ответом "вторжению" на Украину

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает последствия возможных санкций против Российской Федерации в сфере энергетики. В Белом доме этот вариант считают самым крайним, опасаясь мирового роста цен на топливо.

Вашингтон разрабатывает несколько сценариев на случай "российского вторжения" на Украину. Американские чиновники считают, что ограничительные меры в энергетической сфере вызовут ответные действия Москвы – та может сдержать добычу нефти и тем самым нанести ущерб остальному рынку.

Еще один вариант заключается в торговых ограничениях, а также работе российских банков и иных финансовых организаций. Как указал экс-представитель казначейства, научный сотрудник Атлантического совета Брайан О'Тул, сравнительная мощь Штатов в финансовом секторе на глобальном уровне пока что превосходит остальные возможности страны в других сферах, включая энергетику.

Один из собеседеников телеканала CNN уточнил, что Штаты работают над контрмерами таким образом, чтобы получить в свое распоряжение "целое меню". Санкции в сфере энергетики же остаются "наиболее экстремальным вариантом".

В администрации Белого дома указали, что коллективный Запад в лице Соединенных Штатов и Европейского союза признал, что жестких санкционных мер, которые бы оказались "скальпельными" для Москвы, уже нет. Поэтому никаких средств для эффективного сдерживания "агрессии" не осталось. Вторжение на Украину окажется более дестабилизирующим для Европы, чем предполагаемый удар по их экономике.

По словам Путина, Штаты вводят санкции под различными предлогами, однако главная цель ограничений – сдержать развитие Российской Федерации.