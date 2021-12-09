Сын Бжезинского призвал США нанести "предупредительный удар" по России

Сын Бжезинского призвал США нанести "предупредительный удар" по России
Фото: depositphotos.com
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Москву хотят лишить расчетов по SWIFT

На фоне усилившихся информационных выбросов о каких-то планах России по вторжению на территорию Украины западные политики начали предлагать различные меры по сдерживанию нашей страны. Звучат призывы лишить Москву возможности вести экономические отношения с внешним миром с помощью международной платежной системы SWIFT. Аналогичную позицию озвучил Ян Бжезинский.

В ходе дистанционной дискуссии на ютуб-канале Open Ukraine сын знаменитого американского политолога и идеолога противостояния Запада с Россией Збигнева Бжезинского заявил, что отключение от SWIFT может стать "предупредительным ударом" по нашей стране.

Бывший высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства предложил и другие варианты по сдерживанию России. Речь, прежде всего, шла об экономических методах давления. В качестве санкций по словам Бжезинского, можно использовать задержки по платежам за энергетические ресурсы.

Так или иначе, США и НАТО должны проявлять комплексный подход по сдерживанию нашей страны, считает Бжезинский. По его мнению, даже временное отключение от SWIFT будет иметь положительный эффект для западного мира. 

Иной точки зрения на этот вопрос придерживается российский сенатор Эдуард Россель. Член Совета Федерации РФ раннее подчеркнул, что отключение России от международной платежной системы приведет к краху США и Великобритании из-за значительных финансовых потерь.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Вячеслав Москва
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“…Сын Бжезинского призвал США нанести "предупредительный удар" по России…” – верно говорят, что природа на детях отдыхает.
Гость332983
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До момента полной смены власти в этих странах. Я думаю что этого будет достаточно, чтобы окончательно закончить нынешние попытки провокаций против России. Оставшиеся страны достаточно быстро на это отреагируют, и перестанут дразнить Россию.
Гость332983
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Не вижу причин России ввести ответные санкции против ЕС и США. Первое ввести санкции против всего традиционного бизнеса США в Росиси. Макдональдс, KFC, Microsoft и прочим крупным корпорациям штаб квартиры которых находятся в США. Дать им 3 месяца на продажу своего бизнеса в России исключительно Российским контрагентам. Второе, ввести против особо русофобских стран типа США, Польши, Латвии и т.д. санкции с полным разрывом экономических и политических отношений, в том числе и торговля ресурсами в виде газа и нефти. Третье полностью разорвать дипломатические отношения с такими странами...
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