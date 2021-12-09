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Американский лидер Джо Байден пошел на уступки Владимиру Путину, сообщив о подготовке к предстоящей встрече, на которой готов обсудить с союзниками обеспокоенность Российской Федерации по поводу дальнейшего расширения Североатлантического альянса.
Как утверждает источник, Кремль желает, чтобы Альянс взял на себя обязательства по дальнейшему нерасширению в восточном направлении, а также отказу от расширения военного контингента в приграничных с Россией государствах.
По мнению газеты Financial Times, тем самым президент США пошел на значительные дипломатические уступки. Издание утверждает, что слова Байдена о поисках компромиссов в восточноевропейских странах испугают многих членов Североатлантического альянса в указанном регионе. Они опасаются, что Кремль начнет использовать военные угрозы для уступок по поводу присутствия Штатов в Европе, указывает РИА ФАН.
Как отмечает FT, встреча западных лидеров "на высоком уровне" будет анонсирована к концу текущей рабочей недели. Кроме Российской Федерации и Штатов, в саммите примут участие, по меньшей мере, четыре ключевых союзника Белого дома. Однако пока что неизвестно, о каких странах идет речь.
Ранее в CNN рассказали о главных сценариях, разрабатываемых Белым домом на случай "российского вторжения" на Украину. В качестве самого "экстремального варианта" американская администрация готова нанести удар в сфере энергетики. Однако вместе с этим Вашингтон опасается, что Россия, являясь крупнейшим экспортером нефти, может принять ответные меры, которые окажутся губительными для мировой экономики.
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