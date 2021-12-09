Американский профессор назвал истинную цель США на Украине

Американский профессор назвал истинную цель США на Украине
Фото: depositphotos.com
Вашингтон использует Киев для противодействия Москве

Белый дом неоднократно заявлял, что сохранение территориальной целостности Незалежной является важнейшей составлявшей американской стратегии национальной безопасности, однако в реальности США используют Украину как плацдарм для противодействия России. Об этом заявил профессор политологии Николай Петро.

В статье для американского издания The National Interest он отметил, что стратегия Вашингтона совершенно не предполагает поддержку Киева. Более того, ведущая западная держава никак не заинтересована в процветании Незалежной.

Администрация президента Джо Байдена продолжает курс, еще в 2012 году обозначенный госсекретарем Хиллари Клинтон. Истинной целью США на Украине, по мнению эксперта, является недопущение восстановления СССР. Этот план был видоизменен в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России.

Автор статьи подчеркнул, что американское правительство и западные СМИ игнорируют большинство проблем Незалежной, в том числе, возрождение этнического национализма, потому что США важно только не допустить возражения своего соперника по холодной войне.

"После политического кризиса 2014 года герои и идеология всеобъемлющего украинского национализма приобрели больше политической актуальности и стали дополнением к антироссийскому взгляду украинского правительства на донбасский конфликт", – заявил Петро.

Политолог уверен, что граждане США плохо осведомлены о политике Белого дома, иначе бы не поддержали ее. К примеру, Вашингтон поддержал цензурные ограничения президента Владимира Зеленского против оппозиционных телеканалов, что вызвало бы протесты на Западе.

Напомним, ранее аналитики французского издания Le Figaro сообщили, что по отношению к украинскому вопросу Россия предложила США выбор между Лавровым и Шойгу, намекая на выбор между дипломатией и войной.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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