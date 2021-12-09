Как борьба Лукашенко с Западом может навредить Белоруссии

Как борьба Лукашенко с Западом может навредить Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеГлава МИД Литвы удивился решению Белоруссии оплатить перевозку удобрений
В республике может резко возрасти контрабанда товаров

Желание Александра Лукашенко оказать противодействие Западу с помощью продовольственного эмбарго может иметь негативные последствия для самой Белоруссии. Об этом предупредил экономист Ярослав Романчук.

По мнению эксперта, введенные против Евросоюза, США, Канады, Великобритании и других стран ответные санкции рано или поздно приведут к росту контрабанды товаров. В республику может резко хлынуть попавшая под запрет продукция животного и растительного происхождения, а также кондитерские изделия.

Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла после введения эмбарго на сигареты. Тогда, по его словам, санкционные товары ввозились сначала в Белоруссию, а потом проникали в Россию и на Украину. 

Экономист опасается, что контрабандные схемы попадут под "крышу" органов власти, которые будут распределять соответствующие квоты и лицензии. 

"Сейчас потоки "санкционных" товаров раздадут, согласно предпочтениям властей: хамон, прошутто и прочее будут завозить только "избранные" и по квотам", – заявил Романчук.

Аналитик подчеркнул, что на белорусском рынке после введения санкций против западных стран увеличится доля "серых" схем, что обязательно приведет к росту коррупции. Он отметил, что Лукашенко фактически узаконил контрабанду.

Кстати, аналогичного мнения придерживается и основатель НАУ Павел Латушко. Ранее оппозиционер раскрыл коррупционную составляющую новых санкций Белоруссии. Провластный политолог Алексей Дзермант, наоборот, считает, что эмбарго позволит нанести ущерб западным компаниям. Он напомнил властям о важности импортозамещения.

Источник: Солидарность ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Вячеслав Москва
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“… По мнению эксперта, введенные против Евросоюза, США, Канады, Великобритании и других стран ответные санкции рано или поздно приведут к росту контрабанды товаров…” - какой наивный дяденька. Лукашенко в Белоруссии контролирует всё и контрабанду тоже. Захочет – пустит, не захочет – не пустит.
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