Вашингтону важно успокоить партнеров, возлагавших на него большие надежды

Напористость, с которой команда Белого дома делала свои реплики после переговоров президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что руководство США очень нервничает. К таким выводам пришел глава аналитического центра Vision & Global Trends, итальянский политолог Тиберио Грациани.

По его мнению, все заявления, которые после онлайн-саммита лидеров делали представители американского руководства, были нацелены не на Россию, а на партнеров США, которые возлагали свои надежды на встречу Байдена с Путиным, то есть на Евросоюз и Украину.

"Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории",

– отметил Грациани в комментарии "Ленте.ру".

Российско-американские переговоры в формате видеовстречи состоялись вечером 7 декабря. Большое внимание лидеры уделили ситуации вокруг Украины. Байден дал понять, что не рассматривает вариант отправки туда военнослужащих, но предупредил о санкциях, которые могут быть предприняты против России в случае начала войны с Незалежной.

После этого замгоссекретаря Виктория Нуланд попыталась расшифровать посыл Байдена, заявив, что Москву ждут жесткие меры, в том числе ее могут полностью отрезать от мировой финансовой системы.

В целом, по оценке экспертов, команда Байдена осталась недовольна поведением своего лидера на онлайн-саммите. А в Киеве теперь возлагают главные надежды на нового канцлера ФРГ Олафа Шольца.