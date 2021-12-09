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Напористость, с которой команда Белого дома делала свои реплики после переговоров президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что руководство США очень нервничает. К таким выводам пришел глава аналитического центра Vision & Global Trends, итальянский политолог Тиберио Грациани.
По его мнению, все заявления, которые после онлайн-саммита лидеров делали представители американского руководства, были нацелены не на Россию, а на партнеров США, которые возлагали свои надежды на встречу Байдена с Путиным, то есть на Евросоюз и Украину.
"Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории",
– отметил Грациани в комментарии "Ленте.ру".
Российско-американские переговоры в формате видеовстречи состоялись вечером 7 декабря. Большое внимание лидеры уделили ситуации вокруг Украины. Байден дал понять, что не рассматривает вариант отправки туда военнослужащих, но предупредил о санкциях, которые могут быть предприняты против России в случае начала войны с Незалежной.
После этого замгоссекретаря Виктория Нуланд попыталась расшифровать посыл Байдена, заявив, что Москву ждут жесткие меры, в том числе ее могут полностью отрезать от мировой финансовой системы.
В целом, по оценке экспертов, команда Байдена осталась недовольна поведением своего лидера на онлайн-саммите. А в Киеве теперь возлагают главные надежды на нового канцлера ФРГ Олафа Шольца.
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