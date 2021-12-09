Минимум через десять лет: Госдеп установил для Украины неутешительные сроки вступления в НАТО

Минимум через десять лет: Госдеп установил для Украины неутешительные сроки вступления в НАТО
Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com
продолжениеБайден заставит Киев дать автономию Донбассу – AP
После уступок Путину Байдену придется пройти через "минное поле"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил ранее, что Вашингтон возьмет на себя непосредственное дипломатическое урегулирование ситуации, чтобы не дать повод Кремлю быть озабоченным ситуацией с Украиной и Европой. Однако любые переговоры, связанные с мирным урегулированием, окажутся для американского лидера "минным полем", считают западные журналисты.

Президенту Байдену придется столкнуться с неудовольствием Киева – Западу необходимо довести до Банковой, что пока перспективы вступления в НАТО для них туманны. В администрации Государственного департамента считают, что в дальнейшем Вашингтону придется оказать давление на Украину – чтобы Киев уступил уже на официальном уровне восточным регионам в вопросах автономии.

"Неопределенный "особый статус" для этих территорий был изложен в двусмысленном мирном соглашении при посредничестве Европы в 2015 году, однако он так и не был достигнут. Байдену также придется изощряться из-за желания Украины вступить в НАТО. США и НАТО отвергают требования Путина, настаивающего на окончательном отказе от членства Украины", – пишет Associated Press.

Однако, указали в Госдепе, членство в Альянсе вряд ли будет одобрено в ближайшие десять лет, по словам пожелавшего остаться анонимным американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

В Financial Times заявили, что Джо Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России, согласившись обсудить с западными союзниками на встрече нерасширение НАТО на восточном направлении.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость334419
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О нерасширением НАТО на Восток Байдену надо с китайцами договариваться. Границу между Европой и Китаем не должна проходить по Енисею или Амуру, только по Уралу как и положенно по географии.
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