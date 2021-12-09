Байден заставит Киев дать автономию Донбассу – AP

Байден заставит Киев дать автономию Донбассу – AP
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Решение будет обставлено так, чтобы Москва не восприняла это за свое достижение

США будут давить на руководство Украины, чтобы оно пошло на уступки и предоставило Донбассу часть автономных прав. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники в американском руководстве.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным каждый шаг главы США Джо Байдена по урегулированию украинского кризиса будет похож на путь по минному полю, поскольку ему придется учитывать интересы разных сторон.

В частности, задача Белого дома – склонить Киев дать Донбассу часть автономии, как это и прописано в заключенных при посредничестве стран ЕС Минских соглашениях. Но сделать это так, чтобы у Москвы не создалось впечатления, что ей идут на уступки, чтобы она не попыталась добиться большего.

То же время, Байдену нужно поддерживать идею о вступлении Украины в НАТО, хотя Путин и требует от западного сообщества отказаться от подобных шагов. При этом высокопоставленные чиновники США признают, что в ближайшее десятилетие Киев не получит членства в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена состоялись вечером 7 декабря. Значительное внимание стороны уделили ситуации вокруг Украины. Несмотря на радостные заявления президента Украины Владимира Зеленского, Киев, судя по всему, остался недоволен итогами российско-американского саммита. Теперь Незалежная рассчитывает на жесткую позицию нового канцлера Германии.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…США будут давить на руководство Украины, чтобы оно пошло на уступки и предоставило Донбассу часть автономных прав…” – какая автономия после 8-и лет войны?
1
новости партнеров

Посольство жестко одернуло сенатора США после слов о ядерном ударе по России

Американскому политику посоветовали перечитать заявление Путина и Байдена

Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей