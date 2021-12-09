Почему США откажутся от дальнейших санкций против России: объяснил сенатор

Почему США откажутся от дальнейших санкций против России: объяснил сенатор
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
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Американцы могут лишиться отечественной продукции

Попытки Вашингтона оказать на Москву санкционное давление могут иметь обратный эффект. Дальнейшая эскалация конфликта в международных отношениях может нанести США вред. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

По мнению сенатора, американцы не смогут заменить целый перечень товаров, импортируемых из нашей страны. Поэтому, как он считает, Белый дом не заинтересован в дальнейших антироссийских санкциях.

При этом политик подчеркнул, что Кремль не ведет сейчас переговоров о смягчении американского давления. Он не сомневается, что в США понимают значительную роль нашей страны в мировом торговом обороте, поэтому не планируют вводить новые санкции.

Сенатор отметил, что Вашингтон скорее просто пугает Москву. Он напомнил, что, например американский самолетостроительный гигант Boeing использует российские комплектующие. Есть и другие примеры. Таким образом, Белый дом, усиливая давление, может нанести вред самим США, объяснил Климов.

Кроме того, политик подчеркнул, что санкции против нашей страны бьют по экономике европейских стран. Он напомнил, что Евросоюз не будет долго терпеть такое отношение от заокеанских партнеров.

К слову, ранее в США призвали нанести "предупредительный удар" по России, отключив нашу страну от международной платежной системы SWIFT.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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