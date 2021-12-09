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Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Микхельсон заявил, что идея Белого дома обсудить обеспокоенность Российской Федерации по поводу восточных флангов НАТО на высоком уровне с присутствием западных союзников стала для Таллина "неприятным сюрпризом".
В минувшую среду американский лидер указал, что Соединенные Штаты уже готовят встречу с ведущими странами Североатлантического альянса и Россией, на которой присутствующие обсудят обеспокоенность Кремля на фоне расширения альянса в восточном направлении с целью выработки дальнейших мер.
По мнению эстонского чиновника, решение Байдена оказалось довольно неприятным сюрпризом для американских союзников. Микхельсон выразил надежду на остальных членов НАТО – вместе с ними, уверен он, Таллин может выработать незамедлительные дипломатические меры, направленные не недопущение подобной встречи.
"Весьма неожиданный и неприятный сюрприз для союзников Соединенных Штатов. Надеюсь, что Эстония с остальными членами восточного фланга НАТО примет незамедлительные меры для того, чтобы такая встреча не состоялась, или, в крайнем случае, обеспечит для себя участие в мероприятии", – заявил парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.
Политик также предположил, что, кроме Штатов, на встрече выступят представители Германии, Франции, Британии и Италии.
Associated Press считает, что после взятых на себя дипломатических обязательств американскому лидеру необходимо договориться и с Украиной – при необходимости надавить на Банковую, чтобы обеспечить автономный статус Донбасса, и указать на длительные сроки рассмотрения вступления в НАТО.
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