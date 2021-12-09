Бывшая глава немецкого правительства поблагодарила президента РФ за совместную работу

Накануне, 8 декабря, у Германии появился новый канцлер – Олаф Шольц. Ангела Меркель же окончательно ушла в отставку. Однако прекращать общение с российским президентом Владимиром Путиным бывшая глава бундестага не намерена. Сегодня, 9 декабря, коллеги поговорили по телефону.

Путин в своей телеграмме Меркель ранее уже выражал надежду на то, что их дружеское общение продолжится. В сегодняшнем разговоре президент РФ уже лично поблагодарил экс-канцлера за многолетнюю работу, подчеркнув ее вклад в развитие двусторонних отношений.

Меркель в свою очередь также благодарна Путину за годы совместных трудов. Она пожелала России успехов в работе с новым канцлером. Путин же подчеркнул, что Меркель всегда будут рады ее визиту в РФ.