Москва зеркально ответит на любые санкции Вашингтона

При этом, власти РФ будут руководствоваться интересами государства

Москва даст зеркальный ответ на рестрикции Вашингтона. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вал угроз со стороны американских политиков.

"Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", – цитирует РИА "Новости" голос Кремля.

Как напоминает телеканал "360", в последнее время вся западная пресса пестрит сообщениями о подготовке самых жестких рестрикций, которые мир не знал до сих пор. Их грозит ввести США с союзниками в случае "вторжения" России на Украину. В частности, западники хотят отключить РФ от международной платежной системы SWIFT.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Посольство жестко одернуло сенатора США после слов о ядерном ударе по России

Американскому политику посоветовали перечитать заявление Путина и Байдена

Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей