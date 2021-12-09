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Москва даст зеркальный ответ на рестрикции Вашингтона. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вал угроз со стороны американских политиков.
"Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", – цитирует РИА "Новости" голос Кремля.
Как напоминает телеканал "360", в последнее время вся западная пресса пестрит сообщениями о подготовке самых жестких рестрикций, которые мир не знал до сих пор. Их грозит ввести США с союзниками в случае "вторжения" России на Украину. В частности,
западники хотят отключить РФ от международной платежной системы SWIFT.
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