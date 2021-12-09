Белорусская делегация назвала цель своего визита в Крым

Белорусская делегация назвала цель своего визита в Крым
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВаршава вынесла свой вердикт по экстренно севшему в Минске борту Ryanair
В группу "десанта" из Минска вошли политологи, политики и общественники

Прибывшая сегодня в Крым белорусская делегация общественников и политиков планирует обсудить с российскими коллегами вопросы дальнейшей интеграции Союзного государства. Об этом сообщил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

"Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться", – сказал Дзермант.

Он отметил, что перед экспертным сообществом стоит задача "идентифицировать связи России и Белоруссии, и в частности по крымскому направлению".

Как передает РИА "Новости", на полуостров прибыла делегация в составе пяти человек - общественники, политологи, политики. Кроме Дзерманта в нее вошли зампред общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский, председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Они уже побывали на могиле белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а в пятницу, 10 декабря, примут участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия – Белоруссия".

Ранее в четверг Дзермант разместил в соцсети фотографии посещения белорусским "десантом" могилы Богдановича, которому сегодня исполняется 130 лет со дня его рождения.

"Вместе с белорусской диаспорой Крыма почтили его память. Он, кстати, считал, что белорусы, великоросы и украинцы – это три народа общего русского корня", – написал политолог в своем телеграм-канале.

Напомним, в недавнем интервью президент Республики Александр Лукашенко заявил о планах посетить Крым, о чем у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что регион де-факто и де-юре стал принадлежать РФ после референдума 2014 года. По словам бацьки, его поездка будет означать признание полуострова частью России.

Позже даже появился возможный график посещения Крыма белорусским лидером. Предполагается, что его визит может состояться в новогодние праздники.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…Прибывшая сегодня в Крым белорусская делегация общественников и политиков планирует обсудить с российскими коллегами вопросы дальнейшей интеграции Союзного государства…” – четверть века интегрируются и всё никак. Почему? За это время сябры привыкли жить без России, но за наш счёт. Их бы отпустить на вольные хлеба с ценой на газ по $1220 за тыщу кубов и рынок российский закрыть, а потом, лет через 5 поговорить об интеграции.
1
новости партнеров

Крым остался непризнанным Белоруссией даже после слов Лукашенко

Юридических подтверждений о готовности считать полуостров российским со стороны Минска не последовало

Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей