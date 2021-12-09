Бацька раскрыл планы Запада на создание Балто-Черноморского блока против РФ

Американцы и европейцы оказывают давление на белорусские власти из-за отказа Минска превращать страну во вторую Украину ради противодействия России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

По его словам, когда западникам не удались попытки мятежа и наскоком сломать Республику, осуществить в стране цветную революцию, тогда они перешли к планомерному давлению и гибридной войне.

"Главная причина кроется в том, что мы оказались ключевым звеном давления США и НАТО на Россию. В прошлом году они попробовали из нас сделать Украину, но у них не получилось. Для чего им это нужно? Чтобы полностью создать вот этот Балто-Черноморский блок с границей на востоке возле Смоленска для дальнейшего давления и продвижения в Россию", – сказал бацька.

На сам Минск давят по разным направлениям – через СМИ, по дипломатической линии, политической, а сейчас активно применяются экономические рычаги, санкционные. Кроме того, только за 2021 год в Республике было 10 попыток совершения терактов – против граждан, предприятий и военных объектов. За их организацией стоят "наши беглые, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", подчеркнул Александр Григорьевич.

Также он оценил строительство Варшавой на польско-белорусской границе нового забора, назвав данное решение глупостью. Президент привел в пример историю разрушения Берлинской стены.

"Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", – указал лидер нации.

Он полагает, что у кого-то в Польше закончились деньги, поэтому за счет проекта "Стена" хотят пополнить свои кошельки. Лукашенко заметил, что подобный объект потребует не $500 млн, как думают польские стратеги, а около $1 млрд.

На этом фоне бацька припомнил историю еще одного пограничного забора – между США и Мексикой, который возводил экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп. А потом пришел Джо Байден и начал объект ломать. По Лукашенко, то же ждет и Польшу.

"Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет", – констатировал Александр Григорьевич.

Глава государства выразил надежду на приход к власти в Польше более умных и хозяйственных политиков, которые найдут, куда потратить этот миллиард долларов.

