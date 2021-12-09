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Российская телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала появление беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской на виртуальном мероприятии "Саммит за демократию", организованном Вашингтоном. Она обратила внимание, как и кто ее представил участникам процесса.
"Дуда приютил у себя Тихановскую. Вместе они участвуют в американском "саммите демократии". Президенту Свете на мероприятии присвоили должность "лидера демократической Белоруссии", – написала журналист в соцсети.
Она прицепила к посту две фотографии, на которых изображены сидящие за столом рядышком президент Польши Анджей Дуда и домохозяйка. Перед ней расположена табличка с указанием ее политической должности. Пара с осветленными лицами внимательно слушает по видеосвязи хозяина Белого дома Джозефа Байдена.
На странице самой Тихановской в ее телеграм-канале выложены и видео с мероприятия. Пресс-служба экс-кандидата в президенты сообщает, что она "представила Белоруссию на выступлении Джо Байдена в рамках организованного американским президентом Саммита за демократию". Отмечается, что Дуда пригласил ее "вместе прослушать онлайн выступление Байдена".
Сама Тихановская, которая находится в Варшаве "с рабочим визитом", будет вещать на саммите в пятницу, 10 декабря.
Напомним, на днях оппозиционерка купалась в аплодисментах полупустого зала
Баварского парламента.
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