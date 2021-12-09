Скабеева посмеялась над появлением Тихановской на "саммите демократии"

Скабеева посмеялась над появлением Тихановской на "саммите демократии"
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты совершает "рабочий визит" в Варшаву и планирует выступить на организованном Байденом мероприятии

Российская телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала появление беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской на виртуальном мероприятии "Саммит за демократию", организованном Вашингтоном. Она обратила внимание, как и кто ее представил участникам процесса.

"Дуда приютил у себя Тихановскую. Вместе они участвуют в американском "саммите демократии". Президенту Свете на мероприятии присвоили должность "лидера демократической Белоруссии", – написала журналист в соцсети.

Она прицепила к посту две фотографии, на которых изображены сидящие за столом рядышком президент Польши Анджей Дуда и домохозяйка. Перед ней расположена табличка с указанием ее политической должности. Пара с осветленными лицами внимательно слушает по видеосвязи хозяина Белого дома Джозефа Байдена.

На странице самой Тихановской в ее телеграм-канале выложены и видео с мероприятия. Пресс-служба экс-кандидата в президенты сообщает, что она "представила Белоруссию на выступлении Джо Байдена в рамках организованного американским президентом Саммита за демократию". Отмечается, что Дуда пригласил ее "вместе прослушать онлайн выступление Байдена".


Сама Тихановская, которая находится в Варшаве "с рабочим визитом", будет вещать на саммите в пятницу, 10 декабря.

Напомним, на днях оппозиционерка купалась в аплодисментах полупустого зала Баварского парламента.

Источник: Telegram-канал Skabeeva ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость333760
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Вещать лопоухая уродина будет после представителей Ганы, Малави и Ботсваны, это лишний раз говорит о том, что никому она даром не нужна, всерьез ее вообще никто не воспринимает.
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