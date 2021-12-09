Макрон напросился на беседу с Путиным

Президенты пообщаются на грядущей неделе

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о переговорах.

Главы двух государств планируют провести виртуальный саммит уже на следующей неделе. Какие вопросы будут обсуждать первые лица Российской Федерации и Пятой Республики, пока не сообщается.

Судя по всему, французского главнокомандующего привлек формат недавних переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. Видеосаммит между высокопоставленными лицами проходил за закрытыми дверями и, по оценке Владимира Владимировича, был весьма откровенным.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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