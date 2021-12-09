Президенты пообщаются на грядущей неделе

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о переговорах.



Главы двух государств планируют провести виртуальный саммит уже на следующей неделе. Какие вопросы будут обсуждать первые лица Российской Федерации и Пятой Республики, пока не сообщается.

Судя по всему, французского главнокомандующего привлек формат недавних переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. Видеосаммит между высокопоставленными лицами проходил за закрытыми дверями и, по оценке Владимира Владимировича, был весьма откровенным.