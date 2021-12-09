Призывы устроить в РФ госпереворот не останутся без последствий для Вильнюса

Власти Литвы, которые регулярно предоставляют свою территорию для "антироссийских сборищ" нашей беглой несистемной оппозиции, а также участие в них представителей литовской дипломатии, должны осознавать, что подобное хамское поведение не останется без последствий. Об этом говорится в комментарии директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание на очередную такую "сходку", прошедшую в начале декабря в Вильнюсе "при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР".

Среди активных участников мероприятия оказался замминистра иностранных дел Республики Мантас Адоменас, который призывал российских оппозиционеров к созданию "очагов сопротивления". Захарова назвала такое поведение неприемлемым для статуса дипломата. Она отметила, что отношения между нашими странами и без того токсичны.

"В Вильнюсе должны осознавать, что подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", – резюмировала Мария Владимировна.

Ранее руководство Литвы попало под критические стрелы со стороны Китая из-за открытого 18 ноября представительства Тайваня в Вильнюсе. В Поднебесной признали возможность Пекина "прихлопнуть как муху" прибалтийскую республику, но призвали сограждан вообще не уделять повышенного внимания этой "маленькой европейской стране".

