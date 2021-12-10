Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Вчера, 9 ноября, корабль ВМС Украины "Донбасс" совершил провокационный маневр – направляясь к Керченскому проливу, экипаж игнорировал требования российской стороны изменить курс. Ранее Погранслужба ФСБ предупредила, что для прохождения пролива нужно подать заявку в соответствии с российскими законами.
После сближения на расстояние 18 морских миль (около 33 километров – прим. редакции), корабль лег на обратный курс. В Москве считают, что произошедшее было провокацией украинской стороны, в Киеве также указали на провокационный характер инцидента, только обвиняют в этом Россию.
Глава Министерства обороны Украины Андрей Резников заявил, что информация о приближении судна "Донбасс" к Керченскому проливу удивительным образом появилась именно во время переговоров Джо Байдена с Владимиром Зеленским.
"Это было очень странно. Потому что это наше поисково-спасательное судно, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18-ти морских милях, то есть, это более 33 километров, в Азовском море, которое является морем общего пользования", – приводит его слова УНИАН.
Резников заявил, что судно находилось в акватории на законных условиях. Он отметил, что никаких угроз для экипажа корабля нет, сообщает "Общественная служба новостей".
"Сегодня у нас идет гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", – объяснил он произошедшее.
В Госпогранслужбе Украины, в ответ на вопросы журналистов о курсе корабля "Донбасс" минувшим днем, заявили, что о произошедшем вблизи Керченского пролива ничего не знают, пишет телеканал "360".
На Западе начался новый виток антибелорусской вакханалии
Экс-кандидат в президенты совершает "рабочий визит" в Варшаву и планирует выступить на организованном Байденом мероприятии