Украинский министр обороны заявил, что "РФ никак не успокоится"

Вчера, 9 ноября, корабль ВМС Украины "Донбасс" совершил провокационный маневр – направляясь к Керченскому проливу, экипаж игнорировал требования российской стороны изменить курс. Ранее Погранслужба ФСБ предупредила, что для прохождения пролива нужно подать заявку в соответствии с российскими законами.

После сближения на расстояние 18 морских миль (около 33 километров – прим. редакции), корабль лег на обратный курс. В Москве считают, что произошедшее было провокацией украинской стороны, в Киеве также указали на провокационный характер инцидента, только обвиняют в этом Россию.

Глава Министерства обороны Украины Андрей Резников заявил, что информация о приближении судна "Донбасс" к Керченскому проливу удивительным образом появилась именно во время переговоров Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

"Это было очень странно. Потому что это наше поисково-спасательное судно, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18-ти морских милях, то есть, это более 33 километров, в Азовском море, которое является морем общего пользования", – приводит его слова УНИАН.

Резников заявил, что судно находилось в акватории на законных условиях. Он отметил, что никаких угроз для экипажа корабля нет, сообщает "Общественная служба новостей".

"Сегодня у нас идет гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", – объяснил он произошедшее.

В Госпогранслужбе Украины, в ответ на вопросы журналистов о курсе корабля "Донбасс" минувшим днем, заявили, что о произошедшем вблизи Керченского пролива ничего не знают, пишет телеканал "360".