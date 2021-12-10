Политик назвал Лукашенко диктатором

Польский лидер Анджей Дуда в четверг, 9 декабря, выступая на организованном президентом США виртуальном международном саммите, посвященном вопросам демократии, решил рассказать участникам о проблемах Белоруссии.

Глава государства призвал гостей Джо Байдена проявить солидарность с гражданами соседней республики, где, по его словам, есть большие проблемы с демократией. Дуда выразил надежду, что белорусы однажды начнут жить при демократическом режиме, а также смогут менять президентов на свободных выборах.

При этом польский президент назвал свою страну чуть ли не главным хранителем демократических ценностей в Восточной Европе. Это якобы дает ему право говорить о проблемах Белоруссии.

Политик подчеркнул, что Польша из-за своей роли подверглась гибридной атаке со стороны Александра Лукашенко. Речь идет об эскалации миграционного кризиса на линии соприкосновения двух государств.

"В последнее время мы расплачиваемся за это в виде гибридной операции на нашей границе, которую инициировал диктатор Александр Лукашенко", – заявил Дуда.

Меж тем, глава государства обещал "белорусским братьям", что Польша будет и дальше пропагандировать идеи демократии. Он сравнил свою дочь, рожденную в 1995 году, с ее метафоричной сверстницей из Белоруссии, которая якобы живет при дикторском режиме. Политик отметил, что они должны обладать равными правами.

Примечательно, что вместе с президентом Польши на открытии конференции присутствовала экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская. Хозяин Белого дома пригласил ее на саммит как представителя Белоруссии вместо официальных властей. Сама оппозиционерка выступит перед Байденом и его гостями сегодня, 10 декабря.