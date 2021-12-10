Стороны затронули конфликт на востоке Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом обсудил недавний диалог последнего с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины сообщил, что затронул такие темы, как урегулирование ситуации в Донбассе, а также проведение реформ в Незалежной. До этого глава офиса президента Андрей Ермак сообщал о завершении переговоров глав двух государств – они длились примерно полтора часа, отмечает RT.

Сам Зеленский отметил в социальных сетях, что Байден его ознакомил с содержанием недавнего диалога с Путиным. На сайте украинского лидера говорится, что Киев и Вашингтон "скоординировали" позиции по поводу дальнейших шагов, направленных на восстановление мира в Донбассе.