Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом обсудил недавний диалог последнего с главой РФ Владимиром Путиным.
Президент Украины сообщил, что затронул такие темы, как урегулирование ситуации в Донбассе, а также проведение реформ в Незалежной. До этого глава офиса президента Андрей Ермак сообщал о завершении переговоров глав двух государств – они длились примерно полтора часа, отмечает RT.
Сам Зеленский отметил в социальных сетях, что Байден его ознакомил с содержанием недавнего диалога с Путиным. На сайте украинского лидера говорится, что Киев и Вашингтон "скоординировали" позиции по поводу дальнейших шагов, направленных на восстановление мира в Донбассе.
На Западе начался новый виток антибелорусской вакханалии
Экс-кандидат в президенты совершает "рабочий визит" в Варшаву и планирует выступить на организованном Байденом мероприятии