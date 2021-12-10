Путин одернул Сокурова за его позицию по Белоруссии - видео

Путин одернул Сокурова за его позицию по Белоруссии - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент не согласен, что Минск находится на довольствии Москвы

Российский лидер Владимир Путин считает неприемлемой риторику о том, что Белоруссия находится на содержании нашей страны. Глава государства обозначил свою позицию в четверг, 9 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Во время дистанционного общения с режиссером Александром Сокуровым президент РФ занял довольно жесткую позицию относительно РБ. По его мнению, "некорректно и непозволительно" говорить о том, что союзная республика находится на российском довольствии.

Полную речь главы государства опубликовал телеграмм-канал "Пул №3". Владимир Путин представил народному артисту России развернутый ответ не только по ситуации во внешнеполитической сфере, но и внутри страны.

Президент подчеркнул, что риторика о содержании Белоруссии равносильна проявлению неуважения к народу этого государства.

"Это неуважение к целому народу и целой стране, которая у нас в составе Союзного государства", – отметил Путин.

Важно отметить, что политик предложил деятелю культуры обсудить обозначенные вопросы на личной встрече. По мнению Путина, многие "тонкие вещи", озвученные публично, могут помешать дальнейшей созидательной работе.

  

К слову, ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что Александр Лукашенко ввел эмбарго на товары из Запада ради получения денег от России. Эксперт не исключил, что наша страна окажет финансовую поддержку Белоруссии.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость337882
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Ну С с у к у р в о в Копейку(РФ современную) из чел. ка кашки, руками подберет и вылижет
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