Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге

Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией восприняла слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, перечислившей в качестве антипримеров для Украины такие города, как Свердловск и Екатеринбург.

Нуланд ранее заявила, выступая на слушаниях в американском Сенате, что украинское государство нацелено на евроатлантический курс – Незалежная стремится быть такой, как Франция с Германией, а не "Свердловск с Екатеринбургом".

Позднее в социальных сетях представитель внешнеполитического ведомства РФ с иронией оценила высказывание госсекретаря. Нуланд уверена в том, что Свердловск с Екатеринбургом – два разных города, один из которых существует в России и в настоящее время.

А несколькими днями ранее, напомнила Захарова, Нуланд заявила, что граждане России спят и видят, как жить в такой стране, как Украина, считая соседнее государство пределом мечтаний. В целом, с иронией отметили в МИД, представитель госдепа "прекрасно" разбирается в стране, о которой так часто говорит.

"Надо же так разбираться в России", – отметила Захарова.

Ранее Нуланд выразила опасения по поводу того, что президент России Владимир Путин якобы стремится к возрождению Советского Союза, пытаясь войти в историю. В ходе слушаний в конгрессе заместитель госсекретаря Соединенных Штатов выразила уверенность, что таким российский лидер видит свое наследие, пытаясь присвоить и Украину. Однако Кремль, по ее словам, недооценивает Европейский союз, готовый к противостоянию российской "агрессии". Позднее высказывание американской чиновницы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указавший на невозможность возрождения СССР.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость333535
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Да невозможно возродить СССР ведь планах у нас возродить Российскую Империю Эх Нуланд не знаете, не лезьте:))
крым наш
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Мечтаем жить в 404!БУ-ГА-ГА!!!
ГЧ
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Что сделали США с Ираком, Ливией, Афганистаном всем хорошо известно.
НИ ОДНА страна не вырвалась вперёд после оккупации США!
Украина стремиться пополнить этот список.
Гость337882
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Да ей что Сеул,что кишлак.
Гость333773
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Откуда нормальный человек знает как называются гетто на территории нового штата ?
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