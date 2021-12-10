В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией

В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией
Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей

Восточноевропейские государства, входящие в состав Североатлантического альянса, крайне обеспокоены намерениями Белого дома обсудить на уровне лидеров нескольких стран озабоченность России по поводу продвижения НАТО на восток. По информации агентства Bloomberg, всяческие намеки на возможные уступки привели руководство одного из членов альянса в регионе "в ярость" из-за инициативы американского президента.

Агентство утверждает, что правительство одной из восточноевропейских стран потребовало от Вашингтона немедленных разъяснений по поводу планов Джо Байдена. Bloomberg ccылается на дипломатических представителей неуказанной страны, который согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности.

В дипмиссии сообщили, что территория, которая когда-то находилась в политической орбите Советского Союза, оказалась под прямой угрозой наступления со стороны "агрессивной России", передает телеканал "360"

"Несомненно, Байден будет вести себя с крайней осторожностью, давая обещания Путину. По его словам, тема встречи заключается в выработке возможных решений, связанных со снижением напряженности на восточном фланге. Волнение восточноевропейских союзников возникло после открытия виртуального саммита Байдена, проявившего определенную стойкость перед лицом российской агрессии. Однако некоторые члены НАТО считают его предложение России дипломатической уступкой", – говорится в публикации.

Представитель эстонского парламента Марко Микхельсон заявил, что идея Байдена оказалась для Таллина "неприятным сюрпризом", и теперь Эстонии нужно добиться срыва встречи, на которой Байден обсудит возможные уступки для Кремля.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…Восточноевропейские государства, входящие в состав Североатлантического альянса, крайне обеспокоены намерениями Белого дома обсудить на уровне лидеров нескольких стран озабоченность России по поводу продвижения НАТО на восток…” – для восточноевропейских тараканов миф об угрозе нападения со стороны России является кормовой базой, а если Путин с Байденом договорятся, его не будет. Для насекомых это катастрофа.
Гость337882
Пожаловаться Ответить
Три...балты, которые? А выкидыш змея Горыныча.
1
новости партнеров
По теме

Варшава вынесла свой вердикт по экстренно севшему в Минске борту Ryanair

На Западе начался новый виток антибелорусской вакханалии

Скабеева посмеялась над появлением Тихановской на "саммите демократии"

Экс-кандидат в президенты совершает "рабочий визит" в Варшаву и планирует выступить на организованном Байденом мероприятии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей