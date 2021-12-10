Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей

Восточноевропейские государства, входящие в состав Североатлантического альянса, крайне обеспокоены намерениями Белого дома обсудить на уровне лидеров нескольких стран озабоченность России по поводу продвижения НАТО на восток. По информации агентства Bloomberg, всяческие намеки на возможные уступки привели руководство одного из членов альянса в регионе "в ярость" из-за инициативы американского президента.

Агентство утверждает, что правительство одной из восточноевропейских стран потребовало от Вашингтона немедленных разъяснений по поводу планов Джо Байдена. Bloomberg ccылается на дипломатических представителей неуказанной страны, который согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности.

В дипмиссии сообщили, что территория, которая когда-то находилась в политической орбите Советского Союза, оказалась под прямой угрозой наступления со стороны "агрессивной России", передает телеканал "360".

"Несомненно, Байден будет вести себя с крайней осторожностью, давая обещания Путину. По его словам, тема встречи заключается в выработке возможных решений, связанных со снижением напряженности на восточном фланге. Волнение восточноевропейских союзников возникло после открытия виртуального саммита Байдена, проявившего определенную стойкость перед лицом российской агрессии. Однако некоторые члены НАТО считают его предложение России дипломатической уступкой", – говорится в публикации.

Представитель эстонского парламента Марко Микхельсон заявил, что идея Байдена оказалась для Таллина "неприятным сюрпризом", и теперь Эстонии нужно добиться срыва встречи, на которой Байден обсудит возможные уступки для Кремля.