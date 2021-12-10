Главы МИД и Минтранса Литвы заявили об отставке после нарушения санкций против Белоруссии

Главы МИД и Минтранса Литвы заявили об отставке после нарушения санкций против Белоруссии
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Чиновники готовы ответить за обход ограничений ЕС и США

Набирает обороты скандал, связанный с поставками санкционной продукции "Беларуськалия" в Литву. Экономический вопрос перерос в политический, и теперь сразу два министра могут лишиться должностей. Впрочем, они уже признали свою ответственность.

Дело в том, что литовская железнодорожная компания не разорвала отношения с производителем удобрений из Белоруссии даже после того, как тот попал под санкции США и Евросоюза. Прибалтийская республика продолжила импорт запрещенной продукции и когда ограничения официально вступили в силу.

Ответственный за соблюдение санкций министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбргис не смог дать вразумительного ответа, почему республика продолжила сотрудничество с Белоруссией, однако обещал разобраться в ситуации.

Позже чиновник заявил о готовности уйти в отставку на фоне теперь уже международного скандала. Об этом говорится на портале литовского телевидения и радио. Сообщается, что аналогичное решение принял и министр транспорта Марюс Скуодис.

Руководители ведомств уже обратились к председателю правительства Литвы Ингриде Шимоните. Примечательно, что глава МИД, выступая в Сейме, признал свою ответственность за репутационный ущерб республике. Его коллега из Минтранса заявил, что это не вопросы вины или невиновности, а просто обстоятельства.

Премьер-министр отложила принятие решения об отставке министров на следящую неделю. В то же время литовская оппозиция уже усилила давление на главу кабмина и потребовала от нее лишить чиновников их должностей.

Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко объяснил, как санкции США ударили по режиму Александра Лукашенко.

Источник: LRT ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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