При этом отказываться от диалога с Москвой Вашингтон не планирует

США и Европа готовы применить против России такие меры экономического воздействия, каких еще не знала история. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, Вашингтон намерен реагировать на ситуацию, если Москва предпримет какие-то шаги против Украины, и сейчас обсуждает со странами Европы, какие меры могут оказаться наиболее чувствительными для России.

"США консультируются с европейскими партнерами, чтобы подобрать крайне сильный набор экономических санкций. Думаю, среди них будут вещи, которые не делались в прошлом",

– намекнул чиновник из американской администрации. При этом он подчеркнул, что задача США – снизить накал страстей вокруг Украины. Поэтому Соединенные Штаты намерены говорить на эту тему не только с ЕС, но и с Россией, чтобы попытаться найти выход из кризисной ситуации.

Более того, для переговоров с РФ Белый дом готов использовать не только двусторонние механизмы, но и другие международные структуры.

"Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность",

– приводит РИА "Новости" слова представителя Белого дома.

Ранее журналисты телеканала CNN выяснили, что США теоретически готовы применить и санкции против российского энергетического сектора. Но поскольку эти меры могут бумерангом ударить по Европе, Вашингтон согласен придержать столь "экстремальный вариант" рестрикций на самый крайний случай.

В Кремле на фоне спекуляций в СМИ о готовящихся рестрикциях против РФ сообщили, что в этом случае от Москвы последует зеркальный ответ. А жители Великобритании уже заявили, что Украина не стоит перекрытой газовой трубы.