Минск готов строить лагеря для беженцев

Кризисная ситуация на линии соприкосновения Белоруссии и Польши постепенно сглаживается, однако в республике еще остаются мигранты, которые не смогли попасть на территорию Евросоюза. Как из этой ситуации будет выходить Александр Лукашенко, спрогнозировал политолог Матуеш Пискорский.

Эксперт подчеркнул, что белорусский правитель намерен двигаться по пути президента Турции Реджепа Эрдогана для решения миграционного кризиса. По его словам, Лукашенко может начать строительство лагерей для беженцев с пригодными с нормальной жизни условиями.

Аналитик уверен, что Минск рассчитывает на смягчение санкций со стороны Брюсселя или на выплату компенсаций за решение кризиса с мигрантами. Меж тем, белорусские власти до сих пор не определились со статусов этих людей, считает политолог.

"Есть другие возможности финансовой помощи, несмотря на все санкции. Я думаю, именно этого Лукашенко и добивается", – заявил Пискорский.

Он также отметил, что Польша и страны Прибалтики не допустят отмены санкций со стороны Евросоюза, даже наоборот, будут добиваться усиления ограничений против Белоруссии.

Примечательно, что Литва уже допустила нарушение санкций, за которые так долго боролась на международном уровне. После скандала с импортом запрещенных белорусских товаров двое министров прибалтийской республики даже решили сложить свои полномочия.