Почему Украина пошла на провокацию около Керченского пролива: объяснил эксперт

Почему Украина пошла на провокацию около Керченского пролива: объяснил эксперт
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Киев хотел проверить реакцию Москвы и Вашингтона

В четверг, 9 декабря, украинская сторона решилась на очередное обострение в акватории Азовского моря. Незалежная без запроса разрешения направила к Керченскому проливу военный корабль, который по пути следования игнорировал запросы морских диспетчеров. Политолог Андрей Суздальцев раскрыл реальную цель этой провокации.

По мнению эксперта, украинские власти захотели проверить реакцию одновременно и Белого дома, и Кремля. Он отметил, что в Киеве примерно понимали, о чем говорили Владимир Путин и Джо Байден, поэтому решили "зондировать" позицию Москвы и Вашингтона уже после саммита президентов.

Кстати, корабль ВМС ВСУ вышел из порта перед началом переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского и взял обратный курс, когда дистанционная встреча глав государств уже завершилась.

К тому моменту судно отделяло от Керченского пролива расстояние всего в 18 морских миль (около 33 километров). В Совете Федерации РФ уже заявили о необходимости обсудить этот инцидент на Совбезе ООН. 

Суздальцев подчеркнул, что украинский корабль развернулся, потому что ни Россия не отреагировала на эту провокацию, ни США не поддержали идею властей Незалежной. 

Примечательно, что на Украине тоже согласны, что произошла провокация, однако вину за инцидент в Азовском море киевская администрация возложила на Москву. По словам главы оборонного ведомства, судно с красноречивым названием "Донбасс" не имело никакого вооружения.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Иванка
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Как же затрахали уже с этой бандерландией! Ни дня без хохлов! Дайте народу хоть недельку отдохнуть от мудрожопых хохлов!
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