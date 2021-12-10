Трамп матом обругал премьера Израиля за "ужасную ошибку"

Бывший президент США не разговаривает с экс-коллегой

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав того предателем за отказ общаться с ним после поздравления Байдена в связи с избранием демократа на должность президента США.

Трамп заявил, что сделал для Нетаньяху больше, чем для кого-либо другого. Однако израильский политик, похоже, предпочитает не вспоминать об оказанных ему услугах, передает "Свободная Пресса".

"Он мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку. С тех пор я с ним не разговаривал. ***** его (Пошел он – прим. редакции)", – высказался Трамп.

Республиканец добавил, что премьер Израиля ему по-прежнему нравится, как политик, однако в верности союзников Трамп теперь сильно сомневается.

Источник: Axious ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией

Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей

Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге

Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей