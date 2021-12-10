Бывший президент США не разговаривает с экс-коллегой

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав того предателем за отказ общаться с ним после поздравления Байдена в связи с избранием демократа на должность президента США.

Трамп заявил, что сделал для Нетаньяху больше, чем для кого-либо другого. Однако израильский политик, похоже, предпочитает не вспоминать об оказанных ему услугах, передает "Свободная Пресса".

"Он мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку. С тех пор я с ним не разговаривал. ***** его (Пошел он – прим. редакции)", – высказался Трамп.

Республиканец добавил, что премьер Израиля ему по-прежнему нравится, как политик, однако в верности союзников Трамп теперь сильно сомневается.