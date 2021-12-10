Украина готовится к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве заявили, что могут запустить реверс

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что не исключает прекращения российского транзита через Украину. По мнению топ-менеджера, это связано с политикой.

Руководство Украины считает, что Москва усилила давление на Киев по всем ключевым направлениям – прежде всего, экспортному.  Так, Российская Федерация прекратила поставки угля на Украину, а также "стянула" к границам войска. Неким образом Москва блокирует и угольный экспорт из Казахстана.

Учитывая указанные факторы, пояснил Макогон, следует ожидать и прекращения транзита газа. В таком случае российская сторона "сбросит все маски" и будет проявлять открытую агрессию – крайне необоснованную, считает топ-менеджер.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", – приводит его слова РИА "Новости".

В противном случае, считает Макогон, украинской газотранспортной системе придется работать уже за счет альтернативных ресурсов – тех, которые государство скопило для успешного прохождения в зимний сезон. Однако в данном случае речь идет исключительно об эксплуатации украинской ГТС. Для государственной экономики в целом дефицит газа или его подорожание окажется губительным.

Украинская админстрация, уточнил спикер, готова к подобному сценарию: в отсутствие транзита Киев запустит систему в реверсе – сгонит на восток газ из западных хранилищ. Такая операция проводилась 12 лет назад, в прошлом году также был запущен реверс из-за резкого сокращения транзита. Ситуация нестандартна, однако, указал Макогон, Незалежная к этому готова.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергли слухи о блокировке транзита со стороны РФ, указав, что информация не соответствует действительности.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Иванка
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Ждем не дождемся, когда уже Россия закончит транспортировать газ через бандеровскую трубу и хохлам законится халява. 30 лет кормили врагов, а они же только гадили России. Мерзкие халявочники!
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