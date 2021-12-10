Страны ЕАЭС способны сами производить памперсы и чипсы - Лукашенко

Страны ЕАЭС способны сами производить памперсы и чипсы - Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Запад планомерно уничтожает конкурентов на международной арене, уверен белорусский лидер

Страны Евразийского экономического союза могут самостоятельно производить и обеспечить своих граждан памперсами и чипсами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о планах импортозамещения в ходе сегодняшнего заседания глав государств ЕАЭС.

"Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы! Мы сами можем произвести даже это", – подчеркнул белорусский лидер.

Он уверен, что объединение способно обеспечить себя всем необходимым.


По мнению бацьки, Запад последовательно уничтожает конкурентов на международной арене, а поэтому не нужно ориентироваться на поставки из Евросоюза. В этом свете Александр Григорьевич напомнил, что против Минска уже введен целый ряд экономический санкций.

Также белорусский лидер отметил, что реальная цель западных рестрикций – это смена государственного устройства Республики. И давление осуществляется одновременно на Белоруссию и Россию. Лукашенко попросил коллег по ЕАЭС не поддаваться на запросы со стороны США и коллективного Запада противодействовать Минску.

Накануне бацька поведал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT о том, что Белоруссия стала "ключевым звеном давления США и НАТО на Россию". Отсюда и все эти экономические, политические, дипломатические и прочие ограничения.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

Источник: Telegram-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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