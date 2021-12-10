Лидер нации призвал кинорежиссера не будить лихо по теме межнациональных отношений и хорошо подумать, прежде чем предлагать что-либо по вопросам государственного устройства

Заявление кинорежиссера Александра Сокурова о кризисе федеративности в России и его предложение "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью" являются непрофессиональными и поэтому вызвали жесткую реакцию президента страны Владимира Путина. Такой комментарий по поводу вчерашнего спора на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", – сказал изданию Daily Storm голос Кремля.

Песков отметил, что такого поведения глава государства "не терпит", о чем прямо деятелю культуры и сказал.

Напомним, накануне по видеосвязи из Санкт-Петербурга Сокуров объявил, что "на довольствии в нашем полку и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия". Также он заявил, что на Северном Кавказе вся власть в руках "коренных людей". По его словам, в республиках "все больше" не любят русских и с ними "хотят расстаться".

Путин категорически не согласился с точкой зрения кинорежиссера и назвал его длинный монолог манифестом и "набором страхов, которые есть у какой-то части наших граждан". Он отметил, что всенародное голосование по поправкам в Конституции продемонстрировало, что сепаратизма в России никто не хочет, включая чеченский народ, о котором говорил Сокуров.

Глава государства подчеркнул, что это только в НАТО хотят превратить нашу страну в "Московию".

"Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – грозно спросил Путин.

При ответе верховного главнокомандующего народный артист РФ периодически пытался его прерывать своими репликами. Однако лидер нации упорно гнул свою линию, предлагал оппоненту быть спокойнее, поскольку у них не дискуссия, а обмен мнениями. Владимир Владимирович указал, что есть риск их спор превратить в "какое-нибудь ток-шоу", где все друг друга безостановочно перебивают.

Что касается темы межнациональных отношений в державе, президент призвал Сокурова быть здесь поосторожнее.

"Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что прежде чем предлагать что-либо по вопросу федеративного устройства страны и кризису его устройства, "надо было хорошо подумать". Глава РФ пригласил Сокурова в гости, чтобы очно поразмышлять на заданную тему.

Ну, а мы добавим известную киноцитату из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" про "кемску волость". Исключительно, чтобы разрядить обстановку.

