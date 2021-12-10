Путин жестко ответил Сокурову на предложение "отпустить" Кавказ из России

Путин жестко ответил Сокурову на предложение "отпустить" Кавказ из России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер нации призвал кинорежиссера не будить лихо по теме межнациональных отношений и хорошо подумать, прежде чем предлагать что-либо по вопросам государственного устройства

Заявление кинорежиссера Александра Сокурова о кризисе федеративности в России и его предложение "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью" являются непрофессиональными и поэтому вызвали жесткую реакцию президента страны Владимира Путина. Такой комментарий по поводу вчерашнего спора на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", – сказал изданию Daily Storm голос Кремля.

Песков отметил, что такого поведения глава государства "не терпит", о чем прямо деятелю культуры и сказал.

Напомним, накануне по видеосвязи из Санкт-Петербурга Сокуров объявил, что "на довольствии в нашем полку и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия". Также он заявил, что на Северном Кавказе вся власть в руках "коренных людей". По его словам, в республиках "все больше" не любят русских и с ними "хотят расстаться".

Путин категорически не согласился с точкой зрения кинорежиссера и назвал его длинный монолог манифестом и "набором страхов, которые есть у какой-то части наших граждан". Он отметил, что всенародное голосование по поправкам в Конституции продемонстрировало, что сепаратизма в России никто не хочет, включая чеченский народ, о котором говорил Сокуров.

Глава государства подчеркнул, что это только в НАТО хотят превратить нашу страну в "Московию".

"Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – грозно спросил Путин.

При ответе верховного главнокомандующего народный артист РФ периодически пытался его прерывать своими репликами. Однако лидер нации упорно гнул свою линию, предлагал оппоненту быть спокойнее, поскольку у них не дискуссия, а обмен мнениями. Владимир Владимирович указал, что есть риск их спор превратить в "какое-нибудь ток-шоу", где все друг друга безостановочно перебивают.

Что касается темы межнациональных отношений в державе, президент призвал Сокурова быть здесь поосторожнее.

"Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что прежде чем предлагать что-либо по вопросу федеративного устройства страны и кризису его устройства, "надо было хорошо подумать". Глава РФ пригласил Сокурова в гости, чтобы очно поразмышлять на заданную тему.


Ну, а мы добавим известную киноцитату из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" про "кемску волость". Исключительно, чтобы разрядить обстановку.

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость333773
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Россия и так распадётся, с Сокуровым или без него. Процесс запущен давно и никакой Путин не поможет. Точнее Путин поможет только развалить. Продуктивного в нем нет
Гость337652
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Шаман
На самом деле, отпусти страну, уйди наконец. Ты всех достал своим маразмом, спятивший царек. Ты утратил реальность. Ты даже свой дворец пережил. В 21-м веке люди, народы, бизнес, да вообще всё - тянется к адекватным лидерам/странам, а не к бункерным диктаторам.
Расчлени себя на куски, покажи пример.
Гость337882
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Эта Сцукурва - <цензура> копейку из <цензура> вытащит. Да и фильмы у него хеRниальны, как "Черный квадрат" Малевича
Иванка
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Шаман
На самом деле, отпусти страну, уйди наконец. Ты всех достал своим маразмом, спятивший царек. Ты утратил реальность. Ты даже свой дворец пережил. В 21-м веке люди, народы, бизнес, да вообще всё - тянется к адекватным лидерам/странам, а не к бункерным диктаторам.
Похоже, хохол нарисовался под именем "шаман", а на самом деле бандерлюга. Указывай своему музыканту членом на рояле, клоуну Зе -куда ему ходить и уходить. Не зря моя бабушка говорила, что во время войны бандеровцы были страшнее немцев.
Гость334180
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Шаман
На самом деле, отпусти страну, уйди наконец. Ты всех достал своим маразмом, спятивший царек. Ты утратил реальность. Ты даже свой дворец пережил. В 21-м веке люди, народы, бизнес, да вообще всё - тянется к адекватным лидерам/странам, а не к бункерным диктаторам.
Какой <цензура> ты шаман!? В лучшем случае ты долбан,но, по-моему, ты -вражина,которую надо грохнуть!
Шаман
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На самом деле, отпусти страну, уйди наконец. Ты всех достал своим маразмом, спятивший царек. Ты утратил реальность. Ты даже свой дворец пережил. В 21-м веке люди, народы, бизнес, да вообще всё - тянется к адекватным лидерам/странам, а не к бункерным диктаторам.
крым наш
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По сокурову всё всем отдать.Так одна столица останется!Гнать сокуровых на ............!!!
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