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Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пообещал подарить замгоссекретаря США Виктории Нуланд комплект контурных карт Российской Федерации. Нашего парламентария крайне огорчил низкий уровень познаний американских высокопоставленных чиновников в географии.
Так Вегнер отреагировал на слова представительницы Госдепа о том, что Свердловск и Екатеринбург – это два разных города в России.
"Ну право слово, мадам, сделайте что-то с американской школой. Начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Пусть учится", – сказал РИА "Новости" уральский депутат.
По его мнению, заявление Нуланд о "Свердловске и Екатеринбурге" демонстрирует или удивительную необразованность элиты США, или имперский снобизм.
Кроме того, Вегнер посчитал странным ее утверждение о том, что многие русские якобы хотят жить как на Украине, поскольку факты говорят об обратном. Он напомнил, что "революция гидности"-2014 вынудила тысячи украинцев перебраться в РФ. Эти люди совсем не испытывают желания возвращаться в Незалежную, где уже восемь лет идет гражданская война и разгул националистов, а страна пребывает в экономической разрухе.
Ранее на последние перлы Нуланд обратила внимание и директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Дипломат с иронией констатировала, что
представитель Госдепа "прекрасно" разбирается в стране, о которой так часто говорит.
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