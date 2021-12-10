В РФ представительнице Госдепа хотят помочь разобраться в названиях наших городов

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пообещал подарить замгоссекретаря США Виктории Нуланд комплект контурных карт Российской Федерации. Нашего парламентария крайне огорчил низкий уровень познаний американских высокопоставленных чиновников в географии.

Так Вегнер отреагировал на слова представительницы Госдепа о том, что Свердловск и Екатеринбург – это два разных города в России.

"Ну право слово, мадам, сделайте что-то с американской школой. Начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Пусть учится", – сказал РИА "Новости" уральский депутат.

По его мнению, заявление Нуланд о "Свердловске и Екатеринбурге" демонстрирует или удивительную необразованность элиты США, или имперский снобизм.

Кроме того, Вегнер посчитал странным ее утверждение о том, что многие русские якобы хотят жить как на Украине, поскольку факты говорят об обратном. Он напомнил, что "революция гидности"-2014 вынудила тысячи украинцев перебраться в РФ. Эти люди совсем не испытывают желания возвращаться в Незалежную, где уже восемь лет идет гражданская война и разгул националистов, а страна пребывает в экономической разрухе.

Ранее на последние перлы Нуланд обратила внимание и директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Дипломат с иронией констатировала, что представитель Госдепа "прекрасно" разбирается в стране, о которой так часто говорит.

