Компания сократит импорт сырья из России в 2022 году

Компания "Белоруснефть" отказалась от экспорта нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" в 2022 году из-за введенных Евросоюзом новых санкций. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Reuters со ссылкой сразу на трех трейдеров, знакомых с ситуацией.

По информации агентства, в ноябре "Белоруснефть" запустила тендер по поставкам в ФРГ на следующий год. Однако, по словам трейдеров, она продала Shell лишь часть запланированного объема экспорта, около 40 тыс тонн в месяц.

Как утверждают два источника издания, после объявления санкций компания отменила планы поставок.

"Белоруснефть" может перенаправить нефть, предназначенную для экспорта, на свои внутренние НПЗ, что приведет к сокращению импорта сырья из России, считают трейдеры.

Они предполагают, что Shell, скорее всего, будет стремиться компенсировать недостающие объемы нефти за счет собственной добычи в РФ. Shell является акционером российской нефтяной компании "Салым Петролеум Девелопмент", указывает агентство.

Напоминаем, 2 декабря коллективный Брюссель ввел новую порцию санкций в отношении Минска, в том числе против нескольких белорусских физических и юрлиц, включая "Белоруснефть".

