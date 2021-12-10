Варшава утверждает, что она доказывает участие белорусских силовиков в принудительной посадке ирландского лайнера с Протасевичем на борту

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обнародовал аудиопереговоры между диспетчером аэропорта Минска и пилотом самолета ирландской компании Ryanair, на борту которого находился бывший оппозиционер и автор постов в телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Запись опубликована в "Фейсбук".



Ранее сегодня Жарин выступил на пресс-конференции, где представил выводы местных спецслужб о вынужденной посадке 23 мая в Минске лайнера, летевшего маршрутом Афины-Вильнюс.

"Я представил доказательства причастности белорусских спецслужб к действиям против Романа Протасевича. Именно белорусский КГБ заставил самолет с Протасевичем на борту приземлиться в Минске", – написал поляк в своем "Твиттере".

Как пишет Zerkalo, на предъявленной записи слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру аэропорта ответы на вопросы пилота. Так, публикуется фрагмент, на котором диспетчер сообщает, что на борту лайнера находится бомба, поэтому необходимо приземлиться в воздушной гавани Минска. Перед тем, как ответить на уточняющие вопросы экипажа, он с кем-то консультируется. Польские силовики убеждены, что "голос за кадром" принадлежит "офицеру белорусских служб", который следил за действиями диспетчера.

Этот человек заставляет диспетчера сказать пилоту, что код опасности "красный", и Минск рекомендует совершить посадку.

Напомним, накануне издание The New York Times вышло со статьей, в которой покинувший Белоруссию диспетчер Олег Галегов, посадивший Ryanair 23 мая, поведал свою версию о том инциденте, назвав его операцией КГБ. По его словам, летчику передали заведомо ложные данные о возможном нахождении на борту бомбы.

Заявление Галегова раскритиковал глава подразделения Минтранса Белоруссии Артем Сикорский. Он назвал публикацию NYT информационным вбросом. Также чиновник предположил, что на бывшего авиадиспетчера могли оказывать давление польские спецслужбы.

Добавим, что в мае Министерство транспорта Республики обнародовало свою аудиозапись с переговорами экипажа Ryanair.

