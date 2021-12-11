Зеленский выступил с заявлением после новой провокации в Керченском проливе

Зеленский выступил с заявлением после новой провокации в Керченском проливе
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky//www.globallookpress.com
Президент Украины по традиции попытался свалить вину на Россию

Глава Незалежной высказался о провокации, которую украинский корабль снова устроил близ Керченского пролива. Владимир Зеленский дал интервью, где похвалился поддержкой Запада. По его словам, американцы и европейцы выражают одобрение стойкости Киева, который якобы не поддается на провокации со стороны России.

"…и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы",

– заявил он в эфире канала "1+1" (цитата по "Известиям. – Прим. ред.)

Зеленский также добавил, что украинская сторона ничего не нарушала.

Напомним, речь идет о событиях 9 декабря, когда корабль ВМС Незалежной "Донбасс" взял курс на Керченский пролив, а экипаж не реагировал на требования пограничников. При этом никаких заявок на прохождение пролива не подавалось.

В ФСБ России заявили, что действия украинцев создали угрозу безопасности движения судов.

Российская сторона позже назвала случившееся провокацией. В Совете Федерации предложили обсудить инцидент на заседании Совбеза ООН. Созвать его следует незамедлительно, заявила накануне сенатор.

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость338192
Пожаловаться Ответить
Очередная "перемога" Зелябобы не соответствующая действительности.Типичное для хохлодебилов - ВЕСЬМИР с нами.
1
новости партнеров
По теме

Польша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера

Варшава утверждает, что она доказывает участие белорусских силовиков в принудительной посадке ирландского лайнера с Протасевичем на борту

Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге

Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей