Наказать Киев Москва спокойно может и без военного конфликта

Переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также отношения нашей страны и Украины оценил турецкий политолог Сулейман Сейфи Огун.



Путин, по мнению эксперта, вышел из этой встречи победителем. Москва, судя по всему, в очередной раз дала понять и Украине, и США, и Европе, что не собирается проявлять агрессию по отношению к Киеву. Если бы РФ действительно планировала напасть на Незалежную, ее бы вряд ли остановили угрозы Запада ввести новые санкции.

При этом политолог заявил, что Москва в состоянии наказать Киев и без вооруженного конфликта. Учитывая непростую ситуацию на газовом рынке, Россия попросту может отказаться от поставок голубого топлива соседнему государству. При этом по факту воевать за Украину, вступать из-за нее в конфронтацию с Москвой западные страны вряд ли захотят. Осложнить отношения до предела не желает никто. То есть Киев, по мнению эксперта, остался в одиночестве. Рассчитывать на поддержку украинская сторона может лишь в случае вступления в НАТО. Однако в ближайшее время Незалежная не станет членом альянса, уверен он.

Напомним, онлайн-встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря. Главный акцент в переговорах сделали на Украине. Подробности – в нашем материале.