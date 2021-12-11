Польша недовольна отношением Франции к России

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По мнению польской стороны, Париж боится более решительных действий в отношении Москвы. Как говорится в бюллетене, который опубликовал Польский институт международных отношений при правительстве страны, французский лидер Эммануэль Макрон зачастую прибегает к прямым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, когда возникают разногласия. При этом поведение Москвы в Европе эксперты института называют агрессивным.
В документе отмечается, что власти Франции якобы боятся, что пророссийски настроенные политики остро отреагируют на более жесткую политику касательно России. Кроме того, вызывает опасение возможное ослабление позиции государства по отношению к Штатам.
Россия пользуется мягкостью Франции и усугубляет раскол в Евросоюзе, заявили эксперты. Кроме того, Москва якобы намерена продвигать пророссийских кандидатов во время грядущей предвыборной кампании, дабы соблюсти собственные интересы.
Отношения двух стран прокомментировала и российская сторона. Так, по мнению профессора СПбГУ Натальи Ереминой, Франция не отказывается от диалога с Россией невзирая на ряд разногласий. Высказывания польской стороны она объяснила стремлением Варшавы укрепить собственные позиции в Евросоюзе путем давления на Париж.
Ранее Макрон заявил о переговорах с Путиным в ближайшее время.
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