Украина получит внушительную сумму от Штатов на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Украина получит внушительную сумму от Штатов на укрепление границ с Россией и Белоруссией
Фото: pixabay.com
Реализация плана начнется уже в январе

Как стало известно, размер помощи американской стороны Незалежной составит порядка 20 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что ранее был заключен договор с американским посольством по укреплению границ с Россией и Белоруссией. Подробности раскрыла дипломат из США Сара Лангенкамп.

Представительница американской дипмиссии заявила, что Киев сталкивается с "беспрецедентными вызовами" на границах. Также она отметила, что страна переживает трудные времена.

Реализовывать проект по укреплению границ начнут уже в январе. Отмечается, что украинской стороне планируют предоставить беспилотники, спецтранспорт и др.

Ранее в Белоруссии оценили вероятность конфликта на границе с Украиной. Недовольство белорусов вызвали учения Киева на фоне миграционного кризиса. В Белоруссии не исключили, что такие действия, которые, возможно, совершаются по указке Запада, могут привести к конфликту. Так, секретарь Совбеза Белоруссии указал на нарушение границы во время учений, которое допустил экипаж боевого вертолета ВСУ.

Источник: Сайт Госпогранслужбы Украины ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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