Неудобный для Москвы: эксперт указал на политический "шок" у Лукашенко

Неудобный для Москвы: эксперт указал на политический "шок" у Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Из-за действий белорусского президента, российская власть может допустить непоправимую ошибку, считает он

Российский философ и политолог Владимир Пастухов считает, что Россия не идет вслед за Белоруссией, а, напротив, затягивает РБ в собственную воронку. При этом в самой республике сейчас наблюдается крайне трагическая и редкая с политической точки зрения ситуация. Своим мнением он поделился в эфире "Эхо Москвы". 

По его мнению, бывают процессы, когда личностные качества лидера, после слома рамок, разворачивают прогресс страны в противоположном направлении, отыгрывая у истории несколько лет. Подобный слом, считает он, произошел и с Лукашенко. 

"С моей точки зрения, то, что произошло с Лукашенко, это переход его в состояние непрерывного аффекта. То есть аффект – это шок. Люди, которые связаны… понимаю, что состояние аффекта – когда человек практически не в состоянии адекватно, рационально оценивать свои действия. Все говорят, что Лукашенко играет… Лукашенко играл, считал, балансировал, пытался усидеть на двух стульях, пытался проскочить между двумя стульями. Но все это в прошлом", – заявил эксперт.

Сейчас, по его мнению, белорусский президент пребывает в пограничном состоянии, проводя в стране "политику аффекта", выплескивая наружу собственное эмоциональное состояние. Это представляет опасность не только для врагов Белоруссии, но и партнеров. Как указал Пастухов, Лукашенко стал "очень неудобным партнером для Москвы". 

Из-за состояния президента, считает эксперт, многие не могут увидеть, что в действительности происходит в РБ. В Минске, что касается вопросов интеграции, готовы получать от Москвы выгоду, строить отношения, исходя из общности народов, но растворяться в России не собираются. Эксперт полагает, что в РФ могут допустить ошибку, которая в состоянии испортить отношения с братским народом, из-за того, что попросту не увидят полной ситуации за "астралом Лукашенко". 

Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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