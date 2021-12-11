Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Грузинский МИД ответил на призыв российского
внешнеполитического ведомства отказаться от решения саммита НАТО в Бухаресте от
2008 года о вступлении Грузии и Украины в альянс. В Тбилиси назвали его
неприемлемым. Также грузинская страна добавила, что решение присоединиться к
НАТО является суверенным.
МИД Грузии в своем заявлении назвал действия нашей страны "главным вызовом" безопасности Европы. Россия, как говорится в документе, якобы оккупировала территории соседних государств. Также Москву обвинили в "игнорировании принципов международного права".
Напомним, российская сторона заявила, что расширение альянса нарушает соглашения по безопасности в Европе. Между тем генсек НАТО в ответ на заявление подчеркнул, что альянс не настроен на компромиссы в этом плане.
Ранее в МИД России допустили возникновение нового Карибского кризиса из-за ухудшающихся отношений с США. Пока у стран еще есть возможность договориться, отметил Сергей Рябков.
Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"
Компания сократит импорт сырья из России в 2022 году