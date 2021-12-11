Лукашенко действует по указке Путина – польское СМИ

Лукашенко действует по указке Путина – польское СМИ
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Минск угрожает перекрыть транзит газа в Европу в интересах России

К такому выводу пришло издание Biznes Alert. В материале автор рассуждает о причине угроз перекрыть транзит голубого топлива в европейские страны, звучавших от главы Белоруссии Александра Лукашенко.

В статье говорится, что действовать президент республики мог по указке российского коллеги Владимира Путина. Мол, это Кремль дал сигнал Минску – такие действия на руку Москве.

Журналист добавил, что Лукашенко действительно может перекрыть транзит газа, ибо ему особо нечего терять – Белоруссия не получает большой прибыли от этого. Польза для РФ заключается в том, что это может стать причиной для ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Кроме того, остановка транзита станет наказанием для Польши за ее выпады против России.

Ранее польская сторона обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в чрезмерной мягкости по отношению к Москве. Полякам не нравится, что власти Франции предпочитают прямой диалог с главой РФ Владимиром Путиным и избегают жестких мер. Подробности – в нашем  материале.

Источник: Biznes Alert ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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