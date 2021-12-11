"Рассчитано на наивных дурачков": сенатор ответил на ультиматум польского премьера

"Рассчитано на наивных дурачков": сенатор ответил на ультиматум польского премьера
Фото: pixabay.com
Слова польской стороны назвали провокацией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Москва должна решить – "она хочет быть с Европой или против Европы", обвинив нашу страну в стремлении организовать раскол в ЕС. Выпад польской стороны прокомментировали в России.

Так, сенатор Андрей Климов назвал это заявление ультиматумом и провокацией. При этом он напомнил, что Польшу в самой Европе считают марионеткой США.

"Именно Варшава навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства",

– написал он в Телеграм. У этого решения были далеко идущие последствия, в числе которых события на Украине в 2014 и в Белоруссии в 2020 годах.

Указал Климов и на отношение Брюсселя к Варшаве. Политику последней воспринимают как попытку расколоть ЕС.

Сенатор заключил, что заявление Моравецкого "рассчитано на наивных дурачков" и направлено на разжигание конфронтации в Европе. Целью же таких провокаций является ослабление как стран Евросоюза, так и России. Таким образом Штаты пытаются устранить своих конкурентов на мировой арене.

Ранее польское СМИ намекнуло, что президент Белоруссии Александр Лукашенко действует по указке лидера РФ Владимира Путина.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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