Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу

Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky
Такое мероприятие нанесет сокрушительный удар по Украине

Соратница экс-главы страны Петра Порошенко Ирина Геращенко, представляющая в Раде фракцию "Европейская солидарность", прошлась по нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она едко прокомментировала его заявление о возможном референдуме по Донбассу.

Слова Зеленского вывели парламентария из себя. Геращенко назвала его "случайным человеком", занявшим высокий пост и предрекла, что референдум "растерзает" страну.

Депутат упрекнула Зеленского в незнании Конституции. Его заявление, по словам Геращенко, говорит о том, что политик не читал важнейший документ. Подобные вопросы не обсуждаются на референдуме, напомнила она.

Слова Зеленского, считает Геращенко, можно расценить как государственную измену.

Соратница Порошенко посоветовала главе Незалежной задуматься об обороноспособности страны, а не рассуждать о референдуме.

О возможности проведения мероприятия относительно судьбы Донбасса Зеленский заявил накануне, 10 декабря, в эфире канала "1+1".

Ранее замминистра МВД Украины закатил истерику у блокпоста при въезде в ДНР. Его взбесило требование полицейских остановить авто.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Жорж Помпеду
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Геращенко на самом деле боится что потеряют кормушку. Даже дураку ясно что большинство против воины.А потом смотриш и до тех что совершил переворот доберутся. Вот очко и играет.
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