На Украине предрекли торги за страну между Россией и США

На Украине предрекли торги за страну между Россией и США
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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РФ не намерена нападать на Незалежную, потому что у нее есть другой план, уверен политолог

Эксперты продолжают обсуждать онлайн-встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Особенно итоги переговоров, которые известны далеко не полностью, волнуют аналитиков Украины. Так, Александр Кочетков, украинский политолог, считает, что Россия и США вскоре начнут торги по поводу вхождения Незалежной в Североатлантический альянс.

Аналитик уверен в том, что Россия не собирается "вторгаться" на Украину. Войска, размещенные около границы, – это приглашение для американцев к разговору. Ведь "нападают", по его словам, скрытно и быстро. 

Кочетков полагает, что Москва хочет получить послушный Киев, который был бы на самообеспечении. Также в "план" России, по мнению политолога, входит и вопрос с НАТО. РФ не хочет, чтобы Незалежная влилась в ряды стран-членов Альянса. При этом сил НАТО не должно быть на Украине, пишет Кочетков в своей колонке для "Главреда". 

Вероятно, США уступят России этот вопрос, на это намекает заявление Байдена о дальнейшем обсуждении стратегической стабильности в регионе с НАТО. Кочетков также жалуется, что обычно люди отказываются от переговоров, когда им предлагают нечто недопустимое. Однако такого сценария в отношении Украины ждать не приходиться, напротив, за страну, по его словам, начинается торг. 

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость русский
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Самое жуткое: САМООБЕСПЕЧЕНИЕ. Эирго украина не переживет
Жорж Помпеду
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Ну .если украинские аналитики........ То тут за ранее все известн
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