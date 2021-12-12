Кураторы Киева пытаются обвинить Москву в собственной "халтуре"

Представители "Большой семерки", призвавшие Российскую Федерацию и Украину к возвращению за стол переговоров, расписались в собственной неспособности признать ответственность за собственные ошибки. Такого мненния придерживается официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее представитель государственного департамента США сообщил журналистам, комментируя итоги первого дня встречи в Ливерпуле, что внешнеполитические ведомства G7 выразили единство по поводу последствий для России в случае ее "вторжения" на Украину. Группа семи обеспокоена активностью российских войск у украинских границ, однако Запад считает, что деэскалации можно добиться за счет дипломатического урегулирования ситуации и переговоров. В противном случае Москве грозят "огромные последствия".

По мнению Захаровой, тем самым коллективный Запад доказал, что не может взять на себя ответственность за допущенный провал. Под фиаско "семерки" представитель МИД подразумевает вмешательство во внутриукраинские дела, расколовшее в стране граждан, а также ручные процессы по смене местной власти, что вылилось в государственный переворот.

Более того, Запад исключил возможность прихода к власти тех украинцев, которые имеют иную точку зрения на происходящие внутри страны события. Вместе с тем заокеанские кураторы отказываются способствовать выполнению Киевом Минских договоренностей, а также переваливают на Москву ответственность за свою "халтуру".

"Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", – указала Захарова.

Ранее в МИД отреагировали с иронией на слова Нуланд, заявившей о нежелании украинцев превращать свою страну в такие города, как "Свердловск или Екатеринбург".