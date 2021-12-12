Политик постоянно втягивает Россию в неприятные ситуации

Об отношениях России и Белоруссии высказался политолог Глеб Павловский. Он считает, что главе РФ Владимиру Путину не стоит слишком доверять белорусскому коллеге Александру Лукашенко.



Павловский назвал лидера республики "опасным и хитрым" человеком. Эксперт напомнил, что Минск постоянно втягивает Москву в какие-то эксцессы. Как, например, посадка лайнера Ryanair, миграционный кризис на белорусско-польской границе.

"Это очень опасный и хитрый человек. В последний год он все придумывает сам, а чеки оплачивает Москва",

– заявил Павловский в интервью Андрею Ежову в эфире RTVI. Он добавил, что Лукашенко "сошел с орбиты" и ему нельзя верить.

О возможном предательстве Лукашенко и том, что президент Белоруссии ищет выгоды в отношениях с Россией, ранее заявляли и другие эксперты. Так, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал эмбарго, которое Минск ввел против ряда европейских стран. Поступок этот он назвал "липовым", а целью его является получение денег от Москвы, дабы компенсировать ущерб от западных санкций.